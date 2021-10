Covid, via alle terze dosi anche in farmacia: ecco come fare (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Ordine dei Farmacisti di Napoli dà il via insieme all’ Asl Napoli alla terza dose dei vaccini a over 60 e fragili. Non occorrerà più prenotazione ma basterà presentarsi in farmacia o presso i medici di base o in un hub vaccinale. “Le farmacie Napoletane sono state le prime ad organizzarsi e ad offrire questo servizio di prossimità ai cittadini nella campagna di vaccinazione di massa per il Covid-19. Oltre 45mila i vaccinati in farmacia fino ad oggi. Il nostro ruolo e la nostra attività ha contribuito a mettere in sicurezza il territorio ed ora siamo pronti a contribuire anche alla campagna di vaccinazione antinfluenzale per renderla accessibile a tutti. Tutto ciò, per l’organizzazione capillare delle farmacie, sicuramente contribuirà a incrementare la percentuale dei vaccinati proprio per il quotidiano contatto con ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Ordine dei Farmacisti di Napoli dà il via insieme all’ Asl Napoli alla terza dose dei vaccini a over 60 e fragili. Non occorrerà più prenotazione ma basterà presentarsi ino presso i medici di base o in un hub vaccinale. “Le farmacie Napoletane sono state le prime ad organizzarsi e ad offrire questo servizio di prossimità ai cittadini nella campagna di vaccinazione di massa per il-19. Oltre 45mila i vaccinati infino ad oggi. Il nostro ruolo e la nostra attività ha contribuito a mettere in sicurezza il territorio ed ora siamo pronti a contribuirealla campagna di vaccinazione antinfluenzale per renderla accessibile a tutti. Tutto ciò, per l’organizzazione capillare delle farmacie, sicuramente contribuirà a incrementare la percentuale dei vaccinati proprio per il quotidiano contatto con ...

