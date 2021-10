Covid, ultime news. In Italia l'80% degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale. LIVE (Di sabato 9 ottobre 2021) Raggiunto l'obiettivo stabilito mesi fa dal governo in accordo con il commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo. Bollettino: 2.748 casi e 46 decessi. Tasso positività allo 0,8%. Calano terapie intensive (-16) e ricoveri ordinari (-50). Iss: in over 80 non vaccinati tasso di decessi 13 volte più alto. Quello dei ricoveri, per la stessa categoria, è invece 8 volte più alto. Scontri a Roma durante la manifestazione dei no Green pass. Tensioni anche a Milano Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 ottobre 2021) Raggiunto l'obiettivo stabilito mesi fa dal gno in accordo con il commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo. Bollettino: 2.748 casi e 46 decessi. Tasso positività allo 0,8%. Calano terapie intensive (-16) e rici ordinari (-50). Iss: in80 non vaccinati tasso di decessi 13 volte più alto. Quello dei rici, per la stessa categoria, è invece 8 volte più alto. Scontri a Roma durante la manifestazione dei no Green pass. Tensioni anche a Milano

Advertising

rtl1025 : ?? In #Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 968 decessi provocati dal #Covid, il massimo in un giorno da… - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - RaiNews : #Covid, in #Russia è record di decessi giornalieri: 890 persone nelle ultime 24 ore - notiziedabruzzo : #Coronavirus, sono 48 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in #Abruzzo. - LucianoBianch63 : RT @Claudie9223: #pregliasco:' RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CON SCAMBIO DI FORCHETTA E VICINANANZA AL RISTORANTE' ...?? LE ULTIME FOLLIE DI UN… -