Covid Speranza | Zona bianca passo avanti ma lotta al virus è ancora partita aperta

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il ministro della Salute parlando di ripresa afferma: "La crescita del 6% la fai se metti il Paese in sicurezza dalla pandemia. Stiamo entrando nella quarta settimana dalla riapertura delle scuole, possiamo parlare di tenuta, ma per un bilancio degli effetti è presto"

Advertising

PetriniRomina : RT @PetriniRomina: #ILFATTOQUOTIDIANO 8 LUGLIO 2021 #COVID19 al via il procedimento civile contro #Lombardia e #Governo chiesto dai pare… - RaiNews : Il ministro della Salute Roberto Speranza intervistato dal Corriere della Sera - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Speranza “Italia bianca bella notizia ma serve ancora cautela” - - giannisassari08 : RT @ENRICOECCA: Covid, Belpietro: “Tachipirina e vigile attesa, Speranza quando risponderà sulla strage?” - 9091campioni : RT @liliaragnar: Studio internazionale dei cardiologi: 'la vigile attesa porta alla morte' Voglio #Speranza dietro le sbarre come minimo..… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

... 'il Cts ha dato un via libera di fondo, poi in cabina di regia c'era chi voleva riaprire tutto e chi consigliava di attenersi agli scienziati - prosegue- Draghi si è mosso di qualche punto ...Parlando della ripresa economicaspiega: "La crescita del 6% la fai se metti il Paese in sicurezza dalla pandemia. Stiamo entrando nella quarta settimana dalla riapertura delle scuole, ...Speranza: "Spinta alla ripartenza". Brunetta: "Rafforzerà la crescita" Vaccino anti-Covid, Aifa approva all'unanimità la terza dose. Speranza: "Possiamo garantirla" Condividi 09 ottobre 2021 "Adesso ...A stabilirlo è una circolare del ministero della Salute. Sarà inoculata ad almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione ...