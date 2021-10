Covid, Rezza: “Le misure, il green pass e le vaccinazioni stanno tenendo sotto controllo l’infezione” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Questa settimana tende ancora a migliorare gradualmente la situazione epidemiologica nel nostro Paese. Il tasso di incidenza si fissa a 34 casi di Covid-19 per 100mila abitanti, anche l’indice di trasmissibilità Rt è piuttosto stabile intorno a 0,83 e quindi al di sotto dell’unità”. È la fotografia della situazione della pandemia nel nostro Paese descritta dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel suo videomessaggio settimanale. Anche i reparti di ospedale non sono in sofferenza, spiega. “Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva siamo rispettivamente al 4,9% e al 4,2% e dunque ben al di sotto della soglia critica“. Evidentemente, sottolinea, “le misure che sono state prese, compreso il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) “Questa settimana tende ancora a migliorare gradualmente la situazione epidemiologica nel nostro Paese. Il tasso di incidenza si fissa a 34 casi di-19 per 100mila abitanti, anche l’indice di trasmissibilità Rt è piuttosto stabile intorno a 0,83 e quindi al didell’unità”. È la fotografia della situazione della pandemia nel nostro Paese descritta dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, nel suo videomessaggio settimanale. Anche i reparti di ospedale non sono in sofferenza, spiega. “Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva siamo rispettivamente al 4,9% e al 4,2% e dunque ben al didella soglia critica“. Evidentemente,linea, “leche sono state prese, compreso il ...

