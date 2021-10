Covid, Pregliasco invita alla cautela: “Ritorno al lavoro in presenza, lezioni in classe, riapertura delle discoteche. Occorre fare attenzione” (Di sabato 9 ottobre 2021) Con l’arrivo dell’inverno Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, è convinto che si debba aumentare la prudenza, anche a causa dell’influenza stagionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) Con l’arrivo dell’inverno Fabrizio, direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, è convinto che si debba aumentare la prudenza, anche a causa dell’influenza stagionale. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Covid, Pregliasco invita alla cautela: “Ritorno al lavoro in presenza, lezioni in classe, riapertura delle discotec… - orizzontescuola : Covid, Pregliasco invita alla cautela: “Ritorno al lavoro in presenza, lezioni in classe, riapertura delle discotec… - GabZeno : RT @Claudie9223: #pregliasco:' RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CON SCAMBIO DI FORCHETTA E VICINANANZA AL RISTORANTE' ...?? LE ULTIME FOLLIE DI UN… - MariellaLoi : RT @Claudie9223: #pregliasco:' RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CON SCAMBIO DI FORCHETTA E VICINANANZA AL RISTORANTE' ...?? LE ULTIME FOLLIE DI UN… - PaoloBMb70 : Quindi, da filmato su #Youtube, secondo il prof. #Pregliasco (contro #AndreaStramezzi) le vitamine sono TOTALMENTE… -