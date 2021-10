Covid oggi Russia, nuovo record: 968 morti in un giorno (Di sabato 9 ottobre 2021) In Russia le autorità sanitarie hanno confermato oggi il nuovo record di vittime giornaliere del coronavirus, con 968 decessi nelle ultime 24 ore, su un totale di 29.362 nuovi casi positivi accertati. Con i nuovi decessi, il numero totale di morti per Covid in Russia sale a 215.453. Il giorno precedente erano stati confermati 27.246 nuovi casi di contagio e 936 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Inle autorità sanitarie hanno confermatoildi vittime giornaliere del coronavirus, con 968 decessi nelle ultime 24 ore, su un totale di 29.362 nuovi casi positivi accertati. Con i nuovi decessi, il numero totale diperinsale a 215.453. Ilprecedente erano stati confermati 27.246 nuovi casi di contagio e 936 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

FerdiGiugliano : 'Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Canc… - Agenzia_Ansa : Viaggio nei Paesi poveri non vaccinati. Fino ad oggi in Africa sono arrivate 67 milioni di dosi, insufficienti per… - Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - Trentin0 : Zucche ma non solo. Bancarelle, frittura e lasagne, laboratori per bambini. A Pergine, al Parco Tre castagni, oggi… - solounastella : RT @Moonlightshad1: Oggi al @TgrRaiLazio dopo mesi, mesi, mesi e mesi nemmeno una notizia su covid, pandemia, vaccini, ecc, ecc. Cos'è, sia… -