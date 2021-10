Covid oggi Puglia, 118 contagi: bollettino 9 ottobre (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 118 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, sabato 9 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Segnalato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 14.429 tamponi. Sono 30 i contagi in provincia di Barletta Andria Trani, 27 in provincia di Foggia e 24 in quella di Lecce. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.397. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 136. In terapia intensiva, invece, 20 malati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 118 ida coronavirus in, sabato 92021, secondo i datideldella regione. Segnalato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 14.429 tamponi. Sono 30 iin provincia di Barletta Andria Trani, 27 in provincia di Fa e 24 in quella di Lecce. Le persone attualmente positive insono 2.397. I pazientiricoverati in area non critica sono 136. In terapia intensiva, invece, 20 malati. L'articolo proviene da Italia Sera.

