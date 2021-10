Covid oggi Lombardia, 284 contagi e 5 morti. A Milano 94 nuovi casi (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 284 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 9 ottobre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 34.083. I tamponi effettuati sono 65.113, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta allo 0,4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 57, uno in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 339. Sono 94 i nuovi casi di Coronavirus registrati a Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Brescia si registrano 39 nuovi casi, a Varese 34, in provincia di Monza e Brianza 17, a Como 5, Bergamo 27, a Pavia 17, a Mantova 6, a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 284 ida Coronavirus9 ottobre in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 34.083. I tamponi effettuati sono 65.113, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta allo 0,4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 57, uno in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 339. Sono 94 idi Coronavirus registrati anelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Brescia si registrano 39, a Varese 34, in provincia di Monza e Brianza 17, a Como 5, Bergamo 27, a Pavia 17, a Mantova 6, a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Viaggio nei Paesi poveri non vaccinati. Fino ad oggi in Africa sono arrivate 67 milioni di dosi, insufficienti per… - FerdiGiugliano : 'Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Canc… - CosenzaChannel : Numeri #Coronavirus, regione per regione, nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Tass… - CosenzaChannel : Nel bollettino della Regione #Calabria si contano 136 nuovi casi di Coronavirus (20 nella provincia di Cosenza). C'… - AlienoGrigio17 : ???? e le riaperture, il #Cts. 'Così si deligittimano gli scienziati'. E da quando questi pseudo scienziati ne hanno… -