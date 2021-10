Covid oggi Lazio, 230 contagi e 3 morti. A Roma 107 nuovi casi (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 230 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 9 ottobre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 3. Nelle ultime 24 ore sono sati fatti 8.572 tamponi molecolari e 14.128 antigenici con un tasso di positività all’1%. I ricoverati sono 358, 8 in più, e 52 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 244. I casi a Roma città sono 107. Nel dettaglio. Nell’Asl Roma 1 sono 31 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Nell’Asl Roma 2 sono 40 i nuovi casi e 1 decesso. Nell’Asl Roma 3 sono 36 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 230 ida Coronavirus9 ottobre nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri isono stati 3. Nelle ultime 24 ore sono sati fatti 8.572 tamponi molecolari e 14.128 antigenici con un tasso di positività all’1%. I ricoverati sono 358, 8 in più, e 52 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 244. Icittà sono 107. Nel dettaglio. Nell’Asl1 sono 31 inelle ultime 24 ore e 2 decessi. Nell’Asl2 sono 40 ie 1 decesso. Nell’Asl3 sono 36 i...

