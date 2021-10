Covid oggi Italia, vaccinati oltre 80% over 12 (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ stata raggiunta la quota dell’80% di Italiani vaccinati contro il Covid. Secondo l’ultimo aggiornamento del report vaccini, hanno completato il ciclo vaccinale l’80,01% della popolazione over 12 mentre almeno una dose di vaccino è stata somministrata all’84,66% della popolazione. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.215.224 mentre le dosi di vaccino somministrate in totale sono 86.171.492. L’80% della popolazione vaccinata era la quota indicata dal governo come obiettivo della campagna vaccinale. Sono 2.748 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 9 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ stata raggiunta la quota dell’80% dinicontro il. Secondo l’ultimo aggiornamento del report vaccini, hanno completato il ciclo vaccinale l’80,01% della popolazione12 mentre almeno una dose di vaccino è stata somministrata all’84,66% della popolazione. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.215.224 mentre le dosi di vaccino somministrate in totale sono 86.171.492. L’80% della popolazione vaccinata era la quota indicata dal gno come obiettivo della campagna vaccinale. Sono 2.748 i contagi da19 in, 9 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inaltri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono ...

