Covid oggi Italia, 2.748 contagi e 46 morti: bollettino 9 ottobre (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 2.748 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 9 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 344.969 tamponi con un tasso positività allo 0,8%. Sono 367 le terapie intensive occupate, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.692 in totale. BASILICATA – Sono 26 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 ottobre 2021 in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Si registra un altro decesso. I nuovi casi di positività su un totale di 881 tamponi molecolari. La persona deceduta risiedeva a Venosa. I lucani guariti o negativizzati sono 38. I ricoverati ...

