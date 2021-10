Covid oggi Emilia Romagna, 267 contagi e 5 morti: bollettino 9 ottobre (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 267 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 9 ottobre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 30.472 tamponi con un tasso di positività dello 0,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, 3 in più rispetto a ieri, 308 quelli negli altri reparti Covid, in calo di 19 unità. Da ieri sono guarite 170 persone. In isolamento a casa 14.547 presone. Da inizio pandemia i decessi nella Regione sono stati 13.504. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. A oggi sono state somministrate complessivamente 6.576.413 dosi. Nella Regione sono 3.348.017 le persone che hanno completato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 267 i nuovida Coronavirusin, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 30.472 tamponi con un tasso di positività dello 0,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, 3 in più rispetto a ieri, 308 quelli negli altri reparti, in calo di 19 unità. Da ieri sono guarite 170 persone. In isolamento a casa 14.547 presone. Da inizio pandemia i decessi nella Regione sono stati 13.504. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Asono state somministrate complessivamente 6.576.413 dosi. Nella Regione sono 3.348.017 le persone che hanno completato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Viaggio nei Paesi poveri non vaccinati. Fino ad oggi in Africa sono arrivate 67 milioni di dosi, insufficienti per… - FerdiGiugliano : 'Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Canc… - NapoliTime : Vaccini Covid, 45mila i vaccinati in farmacia fino ad oggi - PasqualeVespa : Vaccini Covid, 45mila i vaccinati in farmacia fino ad oggi - CosenzaChannel : Numeri #Coronavirus, regione per regione, nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Tass… -