Covid, nuovo picco di morti in Russia: 968 in 24 ore (Di sabato 9 ottobre 2021) In Russia è stato registrato un nuovo picco di mortalità per coronavirus: 968 persone sono decedute in un giorno, secondo quanto riferito dalla sede operativa federale. In totale, dall'inizio della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) Inè stato registrato undi mortalità per coronavirus: 968 persone sono decedute in un giorno, secondo quanto riferito dalla sede operativa federale. In totale, dall'inizio della ...

Advertising

DavidPuente : Un nuovo 'studio' smentisce l'efficacia dei vaccini? No, i dati dicono altro #CoronaVirusFacts - fattoquotidiano : Covid, in Russia nuovo record di decessi. In Israele Green pass rinviato perché l’app che gestisce i dati è andata… - Corriere : Il nuovo flop dei banchi anti-Covid: «Sono fuori dalle norme anti incendio, vanno rit... - ereike05 : Secondo fonti governative ufficiali, nelle ultime 24 ore sono 968, a fronte di oltre 29mila casi, 6mila dei quali s… - iLoveFiom : RT @mscali1988: Car* compagn*, solidarietà da un vostro tesserato. Questi sono i frutti avvelenati del nuovo Governo, quello dei 'Migliori'… -