Covid Lazio, il bollettino di oggi 9 ottobre 2021: 230 positivi, 107 a Roma (Di sabato 9 ottobre 2021) il di oggi 9 ottobre 2021. Sono 9.239 le persone attualmente positive a Covid - 19 nel Lazio, di cui 348 ricoverati, 52 in terapia intensiva e 8.839 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) il di. Sono 9.239 le persone attualmente positive a- 19 nel, di cui 348 ricoverati, 52 in terapia intensiva e 8.839 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'...

Advertising

Mcclane272 : Qualche decina di facinorosi per gli impastapizze ???????? #Roma #NoGreenPassObbligatorio #Covid_19 #manifs9octobre - Italpress : Covid, 230 nuovi positivi nel Lazio - StefaniaFalone : Covid Lazio, il bollettino di oggi 9 ottobre 2021: 230 positivi, 107 a Roma - CacoVaniglia : RT @EBamusement: Uno due ?? - tempoweb : Al via nel Lazio la terza dose per sanitari e over 60 'fragili'. Partiti anche i vaccini antinfluenzali… -