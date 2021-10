Covid, la Russia fa segnare l’ennesimo “record”: 968 morti e 29mila contagi. Mai così tanti dall’inizio della pandemia (Di sabato 9 ottobre 2021) Quasi mille decessi, 968 per l’esattezza, per Covid 19 in 24 ore. È il nuovo picco toccato dall’epidemia in Russia, il massimo dall’inizio della sua diffusione nel Paese. Lo riporta l’agenzia Tass, in base ai dati del centro operativo nazionale anti-coronavirus. È record anche di nuovi casi: solo nell’ultima giornata si sono registrati 29.362 nuovi positivi. Non succedeva dal 24 dicembre 2020. La bassa percentuale di popolazione vaccinata e il dilagare della variante Delta, più contagiosa, da settimane ormai stanno facendo registrare una situazione critica nel Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Quasi mille decessi, 968 per l’esattezza, per19 in 24 ore. È il nuovo picco toccato dall’epidemia in, il massimosua diffusione nel Paese. Lo riporta l’agenzia Tass, in base ai dati del centro operativo nazionale anti-coronavirus. Èanche di nuovi casi: solo nell’ultima giornata si sono registrati 29.362 nuovi positivi. Non succedeva dal 24 dicembre 2020. La bassa percentuale di popolazione vaccinata e il dilagarevariante Delta, piùosa, da settimane ormai stanno facendo registrare una situazione critica nel Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

petergomezblog : Il record di morti in Russia, la Romania con le terapie intensive piene: la quarta ondata di Covid colpisce i Paesi… - fattoquotidiano : Covid, in Russia nuovo record di decessi. In Israele Green pass rinviato perché l’app che gestisce i dati è andata… - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - lucma66 : RT @info_zampa: @erretti42 @Patriziapattys @GiudaV @svirgola2 @FranceskoNew @Davide19663174 @LoGnuSagace @itosettiMD_MBA @RobiVil @Antonel3… - giordi63 : RT @info_zampa: @erretti42 @Patriziapattys @GiudaV @svirgola2 @FranceskoNew @Davide19663174 @LoGnuSagace @itosettiMD_MBA @RobiVil @Antonel3… -