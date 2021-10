Covid Italia, Iss: “Tasso ricovero 8 volte più alto per over 80 non vaccinati” (Di sabato 9 ottobre 2021) Covid in Italia, dall’aggiornamento del report ‘Epidemia Covid-19’ dell’Istituto superiore di sanità (Iss) emerge che “per gli over 80 Tasso di ricovero in ultimi 30 giorni 8 volte più alto per non vaccinati vs vaccinati completi (222,5 contro 26,8 ricoveri su 100.000 abitanti), quello di decesso 13 volte più alto (129,5 contro 9,8)”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021)in, dall’aggiornamento del report ‘Epidemia-19’ dell’Istituto superiore di sanità (Iss) emerge che “per gli80diin ultimi 30 giorni 8piùper nonvscompleti (222,5 contro 26,8 rici su 100.000 abitanti), quello di decesso 13più(129,5 contro 9,8)”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

HuffPostItalia : Il Covid ha aiutato i pagamenti cashless ma in Italia c'è ancora troppo contante - Agenzia_Italia : Continua la frenata della vaccinazioni nonostante il green pass - SkyTG24 : Covid, chi somministra più vaccini in Europa? Il confronto con l’Italia. I DATI - nonmiscrivere8 : RT @539th: 'il 98% di chi risulta positivo può trattare i propri sintomi a casa, come ae avesse l'influenza quindi dobbiamo riprendere a vi… - egopor : RT @sabrimaggioni: Co vid, studio di cardiologi internazionali: la vigile attesa porta alla morte. L’Italia ha un governo di pericolosi in… -