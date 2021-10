Covid Italia, 2.748 contagi e 46 morti: bollettino 9 ottobre (Di sabato 9 ottobre 2021) (Adnkronos) – Sono 2.748 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 9 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 344.969 tamponi con un tasso positività allo 0,8%. Sono 367 le terapie intensive occupate, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.692 in totale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) (Adnkronos) – Sono 2.748 ida19 inoggi, 92021, secondo i numeri deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 46. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 344.969 tamponi con un tasso positività allo 0,8%. Sono 367 le terapie intensive occupate, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.692 in totale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

