Covid, in Lombardia 284 nuovi positivi con 65 mila test. Nella Bergamasca 27 casi (Di sabato 9 ottobre 2021) I dati di sabato 9 ottobre nel report del ministero della Salute. Tasso di positività allo 0,44%. Nelle ultime 24 ore 5 decessi in territorio lombardo. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 ottobre 2021) I dati di sabato 9 ottobre nel report del ministero della Salute. Tasso dità allo 0,44%. Nelle ultime 24 ore 5 decessi in territorio lombardo.

Advertising

AltraMantova : #COVID19 , in Lombardia 295 casi e solo 2 in provincia di Mantova. Terza dose, via libera del ministero per fragili… - qnazionale : Il governatore @FontanaPres: «La Lombardia non ha niente da invidiare alle altre regioni. Abbiamo laghi, montagne,… - GiarreViva : RT @Corriere: Lombardia sì, Sicilia no. Regioni in ordine sparso sulle iniezioni parallele antinfluenzale-Covid - iolanda_pitti : RT @moneypuntoit: ?? Covid, Paolo Barnard a - _vedocose : Domanda forse ingenua, perché la Lombardia locomotiva d'Italia ha un trasporto regionale che quando sali non ti pre… -