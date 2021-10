Covid, in Italia 2.748 nuovi casi su 344.969 tamponi e altri 46 decessi (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 2.748 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 344.969 tamponi processati (venerdì erano 3.023 su 271.566 test). Il tasso di positività cala allo 0,8% (... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 2.748 idi coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, a fronte di 344.969processati (venerdì erano 3.023 su 271.566 test). Il tasso di positività cala allo 0,8% (...

Advertising

HuffPostItalia : Il Covid ha aiutato i pagamenti cashless ma in Italia c'è ancora troppo contante - SkyTG24 : Covid, chi somministra più vaccini in Europa? Il confronto con l’Italia. I DATI - Open_gol : Acciaierie Italia ha comunicato ai lavoratori senza certificato che da lunedì verrà disattivato il loro badge e ver… - Giank1970 : RT @sabrimaggioni: Co vid, studio di cardiologi internazionali: la vigile attesa porta alla morte. L’Italia ha un governo di pericolosi in… - infoitsalute : Covid in Italia: 2.748 nuovi casi, 46 decessi, tasso di positività scende a 0,8% -