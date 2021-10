Covid, il bollettino di oggi 9 ottobre (Di sabato 9 ottobre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 9 ottobre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 2.748 contagi, 46 morti, 3.325 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 344.969 tamponi analizzati, il tasso di positività è in lieve diminuzione e si assesta oggi allo 0,8% (-0,3%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un calo di 16 unità, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un calo di 50 unità rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE ... Leggi su vesuvius (Di sabato 9 ottobre 2021) Coronavirus Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 2.748 contagi, 46 morti, 3.325 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 344.969 tamponi analizzati, il tasso di positività è in lieve diminuzione e si assestaallo 0,8% (-0,3%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un calo di 16 unità, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un calo di 50 unità rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE ...

