Advertising

TV7Benevento : **Covid: Gualtieri alla sede Cgil, 'vile assalto fascista, Roma in difesa democrazia'**... - AlessandroPipi4 : ….poi quando vedi i fascisti di merda in piazza, stringi i denti e vai a votare di corsa Gualtieri. Che il covid se li prenda - TV7Benevento : **Covid: Gualtieri, 'minacce estrema destra non passeranno'**... - MariellaLoi : RT @Libero_official: #Calenda, l'ultimo show: si schiera con #Gualtieri. #Covid e geloni a mani e piedi: lo studio. Casa o faro a 1 euro? O… - sandrolabanti : @PBerizzi #Covid_19 NONdimentichiamo che cosa è il #fasciocomunismo del @pdnetwork di @EnricoLetta @AndreaOrlandosp… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Gualtieri

Il Sannio Quotidiano

Così il candidato sindaco di Roma, Roberto, su twitter....TAMPONE NEGATIVO 49649 * Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi...2 Castelnovo Sotto Castelnovo ne' Monti Cavriago 1 Correggio Fabbrico GattaticoGuastalla ...Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Solidarietà alla Cgil e alle forze dell’ordine per gli attacchi squadristi di oggi. Inaccettabile quel che sta accadendo. Il Paese tutto risponda unito a queste degenerazio ..."Sicuramente lo so fare, lavorerò gratis come in Lombardia e mi dedicherò giorno e notte alla Capitale, per me è essenziale" ...