covid | Giani | 229 casi | oggi 9 ottobre in Toscana Tasso 1 | 06%

FIRENZE – Sono 229 i nuovi casi di covid-19 registrati in Toscana, ogi 9 ottobre 2021, su 21.518 test di cui 8.266 tamponi molecolari e 13.252 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il Tasso dei nuovi positivi è 1,06% (3,1% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Firenze Post.

