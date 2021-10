Cosa può fare l’Italia per risolvere la questione libica (Di sabato 9 ottobre 2021) A differenza di altri attori, il nostro Paese non ha l’autonomia per poter scegliere à la carte le coordinate della propria politica estera nella regione. La Libia è una priorità ed è destinata a restare tale, per ragioni geografiche, storiche, culturali, economiche e di sicurezza nazionale. Fondamentalmente, l’Italia è stata accusata a più riprese di non saper scegliere tra i due schieramenti tanto sul fronte interno quanto su quello internazionale. Il problema è che Roma non ha, a differenza di altri soggetti internazionali, questo lusso. Basta guardare la carta geografica: siamo esattamente al centro dello scontro. Per non parlare dei legami economici e politici con tutte le componenti libiche e con gli Stati esteri che le supportano. La nomina di Mario Draghi a presidente del Consiglio consente tuttavia all’Italia di giocare in Libia un ruolo di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 ottobre 2021) A differenza di altri attori, il nostro Paese non ha l’autonomia per poter scegliere à la carte le coordinate della propria politica estera nella regione. La Libia è una priorità ed è destinata a restare tale, per ragioni geografiche, storiche, culturali, economiche e di sicurezza nazionale. Fondamentalmente,è stata accusata a più riprese di non saper scegliere tra i due schieramenti tanto sul fronte interno quanto su quello internazionale. Il problema è che Roma non ha, a differenza di altri soggetti internazionali, questo lusso. Basta guardare la carta geografica: siamo esattamente al centro dello scontro. Per non parlare dei legami economici e politici con tutte le componenti libiche e con gli Stati esteri che le supportano. La nomina di Mario Draghi a presidente del Consiglio consente tuttavia aldi giocare in Libia un ruolo di ...

Advertising

borghi_claudio : Avete presente quei fenomeni del PD che dicevano che col #catasto in molti avrebbero risparmiato? Ecco qui cosa si… - myrtamerlino : L'inchiesta è una cosa, ma le frasi inequivocabili, passaggi inquietanti che non possono essere pura goliardia. A… - TomaszLysiak : @EnricoLetta Ma lei sa, che la sentenza della corte costituzionale polacca definisce semplicemente che la legge del… - antimsocial : @tommy_stefy E ma l'ha detto Sole. Quindi ha risposto acidamente. Voglio vedere se lo avesse detto qualsiasi altra… - S_Dar_Progetto : @ilRomanistaweb Immensa riconoscenza per chi sei e per cosa hai fatto: una scelta di cuore unica legandoti alla squ… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Giulio Tremonti a "L'Ospite" su Sky TG24: "Delega fiscale va oltre la legislatura" ... dal complesso al semplice', ma segnalando che non si può applicare uno slogan di questo tipo 'e ... Alla domanda se l'Italia abbia bisogno di essere più amata, Tremonti ha risposto: 'L'inno è una cosa ...

Sinodo, mons.Castellucci: Chiesa italiana aperta anche a critiche "Cosa può fare la Chiesa di più per essere vicina alle persone? Ti interessa la Chiesa? Cosa ti colpisce in positivo? In negativo?": sono le domande che la Chiesa italiana intende rivolgere ai fedeli, ...

Landini: Non si può pagare per lavorare. I tamponi devono essere gratis Affaritaliani.it ... dal complesso al semplice', ma segnalando che non siapplicare uno slogan di questo tipo 'e ... Alla domanda se l'Italia abbia bisogno di essere più amata, Tremonti ha risposto: 'L'inno è una...fare la Chiesa di più per essere vicina alle persone? Ti interessa la Chiesa?ti colpisce in positivo? In negativo?": sono le domande che la Chiesa italiana intende rivolgere ai fedeli, ...