Corteo no Green pass a Roma | lanciate bombe carta davanti a Palazzo Chigi | la polizia usa idranti e lacrimogeni 10mila in piazza del Popolo

Ultime Notizie dalla rete : Corteo Green

La città di Roma è teatro di alcuni scontri tra i manifestanti nopass e la polizia: la situazione è tesa. Tensione nelle vie di Roma per una manifestazione nopass organizzata in centro. Si registrano scontri con la polizia durante l'evento organizzato a piazza del Popolo. Centinaia i manifestanti giunti nel cuore della città. Cariche delle forze dell'...Le Cgil, secondo i no pass, è colpevole di non difendere i lavoratori che saranno obbligato dal 15 ottobre a presentare ilpass in tutti i posti di lavoro pubblici o privati. Ilnon ...i manifestanti 'no green pass' - circa 5mila -, hanno raggiunto piazza San Babila per poi imboccare corso Venezia in direzione piazzale Loreto. Grande confusione alla testa del corteo che sembra non ...10mila manifestanti nel raduno contro il green pass. Occupata la sede della Cgil. La polizia lancia lacrimogeni e usa gli idranti per respingere i dimostranti ...