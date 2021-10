Coronavirus, tutta Italia di nuovo in zona bianca (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma – tutta Italia di nuovo zona bianca da oggi sabato 9 ottobre 2021. Con il passaggio della Sicilia dalla zona gialla, con limiti e misure più restrittive, alla zona bianca, tutto il Paese si ritrova in questa fascia di colore. L’annuncio del passaggio in area bianca per la Sicilia è arrivato ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca” ha comunicato via social il ministro della Salute, invitando tutti a “continuare su questa strada”. “Adesso tutta l’Italia è in zona bianca, abbiamo fatto un altro passo in avanti” ma “nessuno nel mondo dice che ne siamo fuori, la lotta al ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma –dida oggi sabato 9 ottobre 2021. Con il passaggio della Sicilia dallagialla, con limiti e misure più restrittive, alla, tutto il Paese si ritrova in questa fascia di colore. L’annuncio del passaggio in areaper la Sicilia è arrivato ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area” ha comunicato via social il ministro della Salute, invitando tutti a “continuare su questa strada”. “Adessol’è in, abbiamo fatto un altro passo in avanti” ma “nessuno nel mondo dice che ne siamo fuori, la lotta al ...

