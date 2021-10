Coronavirus, oggi in Italia 2.748 positivi e 46 vittime. Positività in calo (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 2.748 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.023. Sono invece 46 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle... Leggi su feedpress.me (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono 2.748 iai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.023. Sono invece 46 lein un giorno, in aumento rispetto alle...

Advertising

Regione_Sicilia : Da oggi la #Sicilia torna in zona bianca. #stopCovid #vaccino #stopvariantedelta #Coronavirus #CoronavirusSicilia… - micheleguglie : RT @SkySport: Coronavirus, i dati sui nuovi contagi regione per regione #SkySport #Coronavirus #Covid19 - SkySport : Coronavirus, i dati sui nuovi contagi regione per regione #SkySport #Coronavirus #Covid19 - Italia_Notizie : Coronavirus, oggi 2748 nuovi casi e 46 decessi. Tasso di positività in calo allo 0,8% - SkySport : Coronavirus, il bollettino di oggi del Ministero della Salute #SkySport #Coronavirus #Covid19 -