Coronavirus, in Italia vaccinato l’80% della popolazione over 12 (Di sabato 9 ottobre 2021) Raggiunto l’80% dei vaccinati tra gli over 12. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, sono sono 43.215.224 le persone che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale anti Coronavirus: è stato dunque appena raggiunto il target stabilito mesi fa dal governo in accordo con il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo. Le persone che hanno ricevuto la dose aggiuntiva sono al momento 291.462 (3,85%) e il totale di coloro che hanno ricevuto almeno la prima è pari a 45.724.019 (l’84,66% del totale). Prima della diffusione della variante Delta, la soglia dell’80% era stata fissata dalle autorità sanitarie come punto d’arrivo per l’immunità di gregge. Ora, stando a quanto affermano virologi ed esperti, si dovrà ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Raggiuntodei vaccinati tra gli12. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministeroSalute, sono sono 43.215.224 le persone che inhanno completato il ciclo vaccinale anti: è stato dunque appena raggiunto il target stabilito mesi fa dal gno in accordo con il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo. Le persone che hanno ricevuto la dose aggiuntiva sono al momento 291.462 (3,85%) e il totale di coloro che hanno ricevuto almeno la prima è pari a 45.724.019 (l’84,66% del totale). Primadiffusionevariante Delta, la soglia delera stata fissata dalle autorità sanitarie come punto d’arrivo per l’immunità di gregge. Ora, stando a quanto affermano virologi ed esperti, si dovrà ...

Advertising

SkySport : Coronavirus, i dati sui nuovi contagi regione per regione #SkySport #Coronavirus #Covid19 - ArielloGiuliano : RT @tempoweb: Il numero di morti per tumore è più del doppio rispetto al Covid #salute #iltempoquotidiano - giulionazzaro : RT @sabrimaggioni: Co vid, studio di cardiologi internazionali: la vigile attesa porta alla morte. L’Italia ha un governo di pericolosi in… - infoitsalute : Monitoraggio ISS: calano ancora i numeri del contagio da coronavirus in Italia - bizcommunityit : Coronavirus, operatori sanitari russi in Italia torneranno a casa da domani #forex -