Coronavirus | il bollettino di oggi sabato 9 ottobre | i nuovi casi covid regione per regione

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini FUNZIONANO. - infoitinterno : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino: 99 casi a Bologna, 267 in regione - gladiatoremassi : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 2.748 contagiati • 46 morti • 3.325 guariti -16 terapie intensive | -50 ricoveri… - Fprime86 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 ottobre: 2.748 nuovi casi, i morti sono 46 - matteoc1951 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 2.748 contagiati • 46 morti • 3.325 guariti -16 terapie intensive | -50 ricoveri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Ildel 9 ottobre 2021 Sono 46 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, 8 ottobre, ne erano stati conteggiati 30 . Il totale delle vittime legate al Covid - 19 ...Con 344.969 tamponi effettuati, il tasso di positività è allo 0,8%, in diminuzione rispetto all'1,1% di ieri. Tutti i grafici e le mappe sull'epidemia VALLE D'AOSTA Torna a scendere il numero dei ...Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, registrati 283 nuovi casi positivi di Covid-19 (ieri erano stati 469), a fronte di 17.122 tamponi processati, e il tasso di pos ...La Campania ha comunicati i dati odierni relativi all'andamento del Coronavirus all'interno della regione, leggi il bollettino di oggi.