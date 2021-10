Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 9 ottobre

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. I dati dei contagi diin(via social)Ildi: 269 positivi, 16.608 tamponi, 6 morti. LEGGI ANCHE –> Pagamenti online: i trucchi per risparmiare comprando su internet Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 13 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 188 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia su Vesuvius.it.

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 269 positivi al Coronavirus e 7 decessi, 6 dei quali nelle ultime 48 ore e 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi della Regione Campania. In calo sia le terapie intensive che i ricoveri ordinari. L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per Coronavirus. I nuovi casi sono 269.