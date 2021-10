Corona virus: Italia, 85302 attualmente positivi a test (-624 in un giorno) con 131274 decessi (46) e 4481462 guariti (3325). Totale di 4698038 casi (2748) Dati della protezione civile: effettuati 344969 tamponi (Di sabato 9 ottobre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 85302 attualmente positivi a test (-624 in un giorno) con 131274 decessi (46) e 4481462 guariti (3325). Totale di 4698038 casi (2748) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 344969 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 9 ottobre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-624 in un) con(46) e).di) proviene da Noi Notizie..

