Contro la guerra, per la società della cura (Di sabato 9 ottobre 2021) Oggi migliaia di persone, insieme a Cecilia Strada, Mimmo Lucano e Zakia Seddiki, tornano a marciare per la pace da Perugia ad Assisi. Sarà la prima volta dopo che la pandemia ci ha costretto a chiuderci in casa, a stare fermi e distanziati. Come a Milano Contro i bla-bla-bla di tanti governi sul clima, ci saranno tanti giovani anche se il Covid ha costretto molti di loro a restare a casa. Altra prova che le disgrazie aumentano le disuguaglianze e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 ottobre 2021) Oggi migliaia di persone, insieme a Cecilia Strada, Mimmo Lucano e Zakia Seddiki, tornano a marciare per la pace da Perugia ad Assisi. Sarà la prima volta dopo che la pandemia ci ha costretto a chiuderci in casa, a stare fermi e distanziati. Come a Milanoi bla-bla-bla di tanti governi sul clima, ci saranno tanti giovani anche se il Covid ha costretto molti di loro a restare a casa. Altra prova che le disgrazie aumentano le disuguaglianze e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

