Consigli per il weekend: i libri da leggere questa settimana (Di sabato 9 ottobre 2021) L'ORCHESTRA RUBATA DI HITLER AUTORE: Silvia Montemurro PERCHÉ: Moglie di un ufficiale delle SS incaricato di trafugare strumenti musicali, Elsa scopre la storia di Adele attraverso il suo violino e una foto che la ritrae. La Sonderstab Musik, è un'operazione segreta voluta da Hitler in persona, ma quella foto e quel violino faranno vacillare i sentimenti di Elsa per il marito e per il Reich. DIECI IDEE PER SALVARE IL PIANETA AUTORE: Matteo Nardi e Letizia Palmisano PERCHÉ: Muoversi in modo eco-friendly e avere casa e ufficio a minimo impatto ambientale. Una vera e propria guida alla sostenibilità, un decalogo che mette il lettore di fronte a diversi aspetti della nostra quotidianità. Suggerimenti pratici per migliorare stili di vita e renderli sempre più circolari, low carbon e amici del pianeta. COME PESCI NELLA RETE AUTORE: Juan Alavarez PERCHÉ: L'autore spagnolo di storie brevi ed ...

