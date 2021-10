Condominio si rivolta contro la polizia, aggrediti gli agenti che stavano perquisendo una casa (Di sabato 9 ottobre 2021) In corso Regina Margherita la scorsa notte un arresto per droga si è trasformato in una rissa. Arrestate 3 persone, in via di identificazione le altre. Feriti tre poliziotti Leggi su lastampa (Di sabato 9 ottobre 2021) In corso Regina Margherita la scorsa notte un arresto per droga si è trasformato in una rissa. Arrestate 3 persone, in via di identificazione le altre. Feriti tre poliziotti

matteosalvinimi : Torino pulita, sicura e bella, libera da certa gentaglia. È possibile, è doveroso. - eliadome : RT @ombrysan: Intero condominio di immigrati in rivolta per difendere spacciatore: massacrati tre poliziotti, fratture multiple https://t.c… - Ramichris75 : RT @matteosalvinimi: Torino pulita, sicura e bella, libera da certa gentaglia. È possibile, è doveroso. - raggingkey : Condominio [di mussul nordafricani] si rivolta contro la polizia, aggrediti gli agenti che stavano perquisendo una… - Mariang47614228 : RT @ombrysan: Intero condominio di immigrati in rivolta per difendere spacciatore: massacrati tre poliziotti, fratture multiple https://t.c… -