Concorso Stem 2021, elenco ammessi. Aggiornato con calendario recupero orali Veneto (Di sabato 9 ottobre 2021) Un'ecatombe di candidati certificata, adesso, dai numeri ufficiali. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale. Ecco gli ammessi agli orali e i calendari delle prove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) Un'ecatombe di candidati certificata, adesso, dai numeri ufficiali. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale. Ecco gliaglie i calendari delle prove. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso Stem 2021, elenco ammessi. Aggiornato con calendario recupero orali Veneto - AkiraPhoenix14 : Nonostante il concorso STEM e nonostante le chiamate in tempo per l'inizio dell'anno scolastico, in una delle scuol… - ProDocente : Concorso STEM, idonei chiedono al ministro Bianchi la graduatoria di merito - orizzontescuola : Concorso STEM, idonei chiedono al ministro Bianchi la graduatoria di merito - USR_Sicilia : Concorso STEM per il ruolo I e II grado. Griglie valutazione A028 -