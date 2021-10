Con tutto il cuore, Vincenzo Salemme: “Racconto gli inermi, quelli che non hanno voce” (Di sabato 9 ottobre 2021) In occasione dell'uscita del suo nuovo film, Con tutto il cuore, al cinema dal 7 ottobre, Vincenzo Salemme ci ha parlato di come ha voluto raccontare la gente comune; ma anche di napoletanità, di improvvisazione, e di Gomorra. "Bisogna essere felici per amare o bisogna amare per essere felici?". È una domanda meravigliosa. Non è una domanda alla Gigi Marzullo, ma è proprio una domanda di Gigi Marzullo. Una delle cose più gustose che abbiamo colto alla conferenza stampa di lancio di Con tutto il cuore, il nuovo film di Vincenzo Salemme, in sala dal 7 ottobre, è questo "fuori onda" accaduto un attimo prima dell'inizio dell'incontro. All'arrivo di Vincenzo Salemme in sala, il famoso giornalista della Rai gli ha fatto ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021) In occasione dell'uscita del suo nuovo film, Conil, al cinema dal 7 ottobre,ci ha parlato di come ha voluto raccontare la gente comune; ma anche di napoletanità, di improvvisazione, e di Gomorra. "Bisogna essere felici per amare o bisogna amare per essere felici?". È una domanda meravigliosa. Non è una domanda alla Gigi Marzullo, ma è proprio una domanda di Gigi Marzullo. Una delle cose più gustose che abbiamo colto alla conferenza stampa di lancio di Conil, il nuovo film di, in sala dal 7 ottobre, è questo "fuori onda" accaduto un attimo prima dell'inizio dell'incontro. All'arrivo diin sala, il famoso giornalista della Rai gli ha fatto ...

