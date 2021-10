“Con me hai chiuso”: al GF Vip 6 è rissa tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe (Di sabato 9 ottobre 2021) GF Vip 6, altra puntata piena di sorprese. L’ottava, andata in onda venerdì 8 ottobre 2021, si è aperta come di consueto con una clip riassuntiva della settimana, tra cui l’emozionante momento in cui Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi con i tutori e lo scontro tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan, e con gli argomenti che di lì a breve Alfonso Signorini avrebbe trattato con i protagonisti di questo GF Vip 6. Alla fine, altra tradizione, l’eliminato dal reality show, Samy Youssef, e le nomination. Rischiano di uscire per sempre dalla Casa più spiata d’Italia: Gianmaria Antinolfi, Raffaella Fico e Miriana Trevisan. Ma prima ancora di collegarsi coi suoi vipponi, Alfonsi Signorini ha voluto dare voce alle sue opinioniste. È finita con una lite, di nuovo, tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. I rapporti tra le due non ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) GF Vip 6, altra puntata piena di sorprese. L’ottava, andata in onda venerdì 8 ottobre 2021, si è aperta come di consueto con una clip riassuntiva della settimana, tra cui l’emozionante momento in cui Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi con i tutori e lo scontro tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan, e con gli argomenti che di lì a breve Alfonso Signorini avrebbe trattato con i protagonisti di questo GF Vip 6. Alla fine, altra tradizione, l’eliminato dal reality show, Samy Youssef, e le nomination. Rischiano di uscire per sempre dalla Casa più spiata d’Italia: Gianmaria Antinolfi, Raffaella Fico e Miriana Trevisan. Ma prima ancora di collegarsi coi suoi vipponi, Alfonsi Signorini ha voluto dare voce alle sue opinioniste. È finita con una lite, di nuovo, tra. I rapporti tra le due non ...

