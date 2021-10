Comunista | transfemminista ed ecosocialista | chi è Emily Clancy | la regina delle preferenze a Bologna

Leggi su tpi

(Di sabato 9 ottobre 2021) Nella scorsa legislatura è entrata in consiglio comunale acome la più giovaneelette. Ma domenica scorsasi è superata, diventando notizia nazionale: 3.500, la più votata (mille voti più della “sardina” Mattia Santori, che correva nel Pd, partito col triplo di consensi). Non è mai stata ospite in un talk show, ma non c’è nessuno ache non la conosca: per questoMarion30 anni, detta anche “Sinistra Y” (per la consonante che la unisce a Ely Schlein) ha già un curriculum impressionante. Madre canadese (ma per metà inglese), padre italiano (che l’ha abbandonata), un fratello e una sorella più grandi, laurea in legge, un anno al King’s College, gavetta da cameriera a Londra: «Mi pagavo gli studi». ...