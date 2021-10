Comunali Roma, Più Europa sostiene Gualtieri al ballottaggio (Di sabato 9 ottobre 2021) Elezioni Comunali a Roma, Più Europa sosterrà Roberto Gualtieri al ballottaggio. “Dopo aver sostenuto convintamente la candidatura di Carlo Calenda – si legge in una nota – Più Europa ha espresso oggi il suo sostegno unilaterale a Roberto Gualtieri per il ballottaggio al comune di Roma, nel corso di un incontro avvenuto questa mattina tra il candidato sindaco del centrosinistra, la senatrice Emma Bonino, il deputato e presidente di +E Riccardo Magi (entrambi eletti a Roma) e il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova”. “Durante il colloquio, gli esponenti di +Europa hanno chiesto a Gualtieri particolare attenzione all’affidamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Elezioni, Piùsosterrà Robertoal. “Dopo aver sostenuto convintamente la candidatura di Carlo Calenda – si legge in una nota – Piùha espresso oggi il suo sostegno unilaterale a Robertoper ilal comune di, nel corso di un incontro avvenuto questa mattina tra il candidato sindaco del centrosinistra, la senatrice Emma Bonino, il deputato e presidente di +E Riccardo Magi (entrambi eletti a) e il segretario di Piùe sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova”. “Durante il colloquio, gli esponenti di +hanno chiesto aparticolare attenzione all’affidamento ...

