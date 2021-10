Come possiamo “rinfrescare” il pianeta per combattere il riscaldamento globale (Di sabato 9 ottobre 2021) Raffreddare la Terra con mezzi tecnologici può suonare Come un’idea irrealistica, magari più adatta alla trama di un film fantascientifico che a un percorso politico praticabile. Eppure, su più fronti, si lavora proprio a questo. C’è una branca dell’ingegneria, si chiama “ingegneria solare”, che tra le altre cose si concentra proprio sui modi in cui si può interferire con le radiazioni solari per rallentare il riscaldamento globale. La disciplina, va da sé, è giovane e ospita al suo interno un dibattito molto acceso ma diverse università – alcune delle quali piuttosto prestigiose – offrono master e corsi specialistici, segno che il campo di studi è in fermento e l’ottimismo non manca. Secondo David Keith, rispettato professore di fisica applicata all’Università di Harvard, per esempio, «non c’è alcun dubbio che gli umani possano ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 ottobre 2021) Raffreddare la Terra con mezzi tecnologici può suonareun’idea irrealistica, magari più adatta alla trama di un film fantascientifico che a un percorso politico praticabile. Eppure, su più fronti, si lavora proprio a questo. C’è una branca dell’ingegneria, si chiama “ingegneria solare”, che tra le altre cose si concentra proprio sui modi in cui si può interferire con le radiazioni solari per rallentare il. La disciplina, va da sé, è giovane e ospita al suo interno un dibattito molto acceso ma diverse università – alcune delle quali piuttosto prestigiose – offrono master e corsi specialistici, segno che il campo di studi è in fermento e l’ottimismo non manca. Secondo David Keith, rispettato professore di fisica applicata all’Università di Harvard, per esempio, «non c’è alcun dubbio che gli umani possano ...

Advertising

SkyTG24 : 'Sono come il vino, più invecchio e più divento buono' parole sue e non possiamo che essere d'accordo. Il fuoriclas… - galatina1971 : @VaiAlessandro @stevevicrn Prima dei social come eravamo?Non mi piace lo scarico di responsabilità sulla tecnologia… - Laura6976 : Che spreco disumano non baciarsi da un po' possiamo fare fuoco come nelle Banlieue Possiamo fare bella storia bella… - mario0549 : RT @sciltian: Se @CarloCalenda vuol fare il FEDERATORE come #Renzi, #Bonino, #Bentivogli e altri, di un Fronte Repubblicano, possiamo arriv… - BeppeBort : Anche noi siamo chiamati a diventare come Maria, non perché dobbiamo dare latte a Gesù, ma perché possiamo ascoltar… -

Ultime Notizie dalla rete : Come possiamo Borse piene di contanti nelle aziende, allarme usura. Ma solo una denuncia nel 2021 ... eppure in Veneto, come in tutto il Settentrione, si è diffuso a macchia d'olio attraverso la ... che dopo una attenta istruttoria noi possiamo erogare su istanza dell'usurato a condizione che questo ...

La Pace di Francesco è la stessa che proclamiamo in Venezuela (Numa Molina sj) ... il fratello che uccide il fratello come se fosse un gioco che guardiamo da lontano, indifferenti e ... Non possiamo rimanere indifferenti". Viviamo nel villaggio globale di cui parlava McLuhan, un bel ...

Virginia Stagni: «Come possiamo salvare il giornalismo di qualità nell era digitale?» Vanity Fair Italia ... eppure in Veneto,in tutto il Settentrione, si è diffuso a macchia d'olio attraverso la ... che dopo una attenta istruttoria noierogare su istanza dell'usurato a condizione che questo ...... il fratello che uccide il fratellose fosse un gioco che guardiamo da lontano, indifferenti e ... Nonrimanere indifferenti". Viviamo nel villaggio globale di cui parlava McLuhan, un bel ...