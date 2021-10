Come possiamo “rinfrescare” il pianeta per combattere il riscaldamento globale (Di sabato 9 ottobre 2021) Raffreddare la Terra con mezzi tecnologici può suonare Come un’idea irrealistica, magari più adatta alla trama di un film fantascientifico che a un percorso politico praticabile. Eppure, su più fronti, si lavora proprio a questo. C’è una branca dell’ingegneria, si chiama “ingegneria solare”, che tra le altre cose si concentra proprio sui modi in cui si può interferire con le radiazioni solari per rallentare il riscaldamento globale. La disciplina, va da sé, è giovane e ospita al suo interno un dibattito molto acceso ma diverse università – alcune delle quali piuttosto prestigiose – offrono master e corsi specialistici, segno che il campo di studi è in fermento e l’ottimismo non manca. Secondo David Keith, rispettato professore di fisica applicata all’Università di Harvard, per esempio, «non c’è alcun dubbio che gli umani possano ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 ottobre 2021) Raffreddare la Terra con mezzi tecnologici può suonareun’idea irrealistica, magari più adatta alla trama di un film fantascientifico che a un percorso politico praticabile. Eppure, su più fronti, si lavora proprio a questo. C’è una branca dell’ingegneria, si chiama “ingegneria solare”, che tra le altre cose si concentra proprio sui modi in cui si può interferire con le radiazioni solari per rallentare il. La disciplina, va da sé, è giovane e ospita al suo interno un dibattito molto acceso ma diverse università – alcune delle quali piuttosto prestigiose – offrono master e corsi specialistici, segno che il campo di studi è in fermento e l’ottimismo non manca. Secondo David Keith, rispettato professore di fisica applicata all’Università di Harvard, per esempio, «non c’è alcun dubbio che gli umani possano ...

Advertising

SkyTG24 : 'Sono come il vino, più invecchio e più divento buono' parole sue e non possiamo che essere d'accordo. Il fuoriclas… - cesarebrogi1 : RT @_Nico_Piro_: Questi attacchi quindi da un lato cercano di demolire l'immagine dei talebani come garanti della sicurezza, dall'altro si… - Alice70A : RT @Giorgio51589046: @simone_volponi @SalaLettura Come ci piacerebbe se le stelle bruciassero con una passione per noi che non possiamo ric… - paceinguerra : RT @_Nico_Piro_: Questi attacchi quindi da un lato cercano di demolire l'immagine dei talebani come garanti della sicurezza, dall'altro si… - gighea : RT @Giorgio51589046: @simone_volponi @SalaLettura Come ci piacerebbe se le stelle bruciassero con una passione per noi che non possiamo ric… -