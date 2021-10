"Come lo hanno visto nei campi in Pakistan, ridotto così". Il papà di Saman? Roba sconcertante | Guarda (Di sabato 9 ottobre 2021) Un testimone intercettato da Quarto Grado ha reso delle rivelazioni scottanti su Shabbar Abbas, padre di Saman, la 18enne di origini Pakistane scomparsa lo scorso maggio a Novellara e pRobabilmente uccisa dai suoi familiari, in primis lo zio. I genitori sono tornati in Pakistan, dove non si starebbero nascondendo nonostante l'accusa di omicidio che pende sulle loro teste. “Nessuno osa parlarne in pubblico - ha dichiarato il testimone alla trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi - ma Shabbar lo abbiamo visto e sentito tutti, sappiamo che è fuggito dall'Italia. Qui gira di notte completamente ubriaco, beve molto vino e poi va dai lavoratori nei campi di sua proprietà”. Pare che il padre di Saman sia molto temuto dalla gente in Pakistan: “Si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Un testimone intercettato da Quarto Grado ha reso delle rivelazioni scottanti su Shabbar Abbas, padre di, la 18enne di originie scomparsa lo scorso maggio a Novellara e pbilmente uccisa dai suoi familiari, in primis lo zio. I genitori sono tornati in, dove non si starebbero nascondendo nonostante l'accusa di omicidio che pende sulle loro teste. “Nessuno osa parlarne in pubblico - ha dichiarato il testimone alla trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi - ma Shabbar lo abbiamoe sentito tutti, sappiamo che è fuggito dall'Italia. Qui gira di notte completamente ubriaco, beve molto vino e poi va dai lavoratori neidi sua proprietà”. Pare che il padre disia molto temuto dalla gente in: “Si ...

