Co2, energia, packaging: il percorso green del gelato italiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Quanta sostenibilità c'è dietro un cornetto gelato? Cosa vuol dire essere sostenibili per l'industria italiana del gelato confezionato? A queste domande risponde il Rapporto di sostenibilità 2020 dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Co2 energia Co2, energia, packaging: il percorso green del gelato italiano ...e nel giro di un paio di anni siamo riusciti a ridurre l'impatto ambientale in termini di Co2 ... Sono impianti in cui si genera energia che poi viene utilizzata per la produzione e sono ad alta ...

Mogliano, azioni per il clima: "obiettivo: ridurre le emissioni di CO2 entro il 2030" ... di qui ai prossimi dieci anni, sarà di ridurre del 40% le emissioni di CO2 a livello locale (...e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell'attuazione delle politiche nel campo dell'energia ...

Co2, energia, packaging: il percorso green del gelato italiano askanews La Cina aumenta la produzione di carbone (addio alle belle promesse sul clima) Pechino fronteggia la carenza di energia elettrica e aumenta la produzione di carbone e le emissioni di Co2. Sono guai per la Cop26 e l'Ue ...

Sostenibilità, parola chiave della Genoa Shipping Week Sostenibilità parola chiave della sessione di stamattina, Green ports & shipping Summit, che ha visto aziende e professionisti alternarsi a Port&ShippingTech nell’indicare le soluzioni per perseguirla ...

