Cna presenta l’Osservatorio sugli adempimenti burocratici legati alla transizione ecologica

(Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA – Verràto a Roma, nella mattinata di giovedì 14 ottobre, “Comune che vai, burocrazia che trovi”. Giuntoterza edizione,Cna che misura l’enorme peso, e i grandi costi, della burocrazia sulle imprese quest’anno è dedicato aglipiù gravosi, legati, per le imprese artigiane del settore dell’instzione di impianti e della moda. Ad aprire i lavori, alle ore 11, nell’auditorium della CNA Nazionale (piazza Mariano Armellini, 9A), il videomessaggio di Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, e l’intervento di Stefania Milo, vice presidente nazionale CNA.verràto da Marco Capozi, responsabile dipartimento ...

Advertising

tvsei : La Cna presenta Active Abruzzo 2021 - - tvsei : La Cna presenta Active Abruzzo 2021 - - giovgiorgetti : RT @CuoreEconomico: CNA Trentino Alto Adige ribadisce di essere favorevole all’estensione del Green Pass nei luoghi di lavoro ma il decreto… - CuoreEconomico : CNA Trentino Alto Adige ribadisce di essere favorevole all’estensione del Green Pass nei luoghi di lavoro ma il dec… - secolotrentino : Green Pass. CNA Trentino Alto Adige: “favorevoli all’estensione nei luoghi di lavoro, ma decreto presenta criticità” -

Ultime Notizie dalla rete : Cna presenta

L'Opinionista

...effettivamente i lavori e non da quando sil'istanza. "Nel corso della riunione " aggiunge il segretario territoriale Caccamo, anche nella veste di responsabile organizzativo delladi ...Come sempre, a questo appuntamento ladi Lucca sicon il logo Creart nato per dare riconoscibilità alle iniziative nelle piazze del centro storico da parte delle imprese artigiane.ROMA - Verrà presentato a Roma, nella mattinata di giovedì 14 ottobre, “Comune che vai, burocrazia che trovi”. Giunto alla terza edizione, l’Osservatorio ...Il presidente comunale di CNA Siracusa Santi Lo Tauro e il presidente di CNA Ristorazione Stefano Gentile, al termine ormai ...