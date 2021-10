Clima: Papa, leggi urgenti e sagge, lo dobbiamo ai giovani (Di sabato 9 ottobre 2021) Papa Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti all'Incontro Interparlamentare preparatorio per la Conferenza Onu sul Clima COP26 di Glasgow, promosso dall'Italia in collaborazione con il Regno Unito Leggi su rainews (Di sabato 9 ottobre 2021)Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti all'Incontro Interparlamentare preparatorio per la Conferenza Onu sulCOP26 di Glasgow, promosso dall'Italia in collaborazione con il Regno Unito

Advertising

RenatoTojol : RT @vaticannews_it: #9ottobre #PapaFrancesco chiede ai parlamentari un'inversione di rotta per raggiungere gli obiettivi previsti dall'Acco… - hana_soul_hack : RT @vaticannews_it: #9ottobre #PapaFrancesco chiede ai parlamentari un'inversione di rotta per raggiungere gli obiettivi previsti dall'Acco… - TelevideoRai101 : Papa: 'Leggi urgenti e sagge per clima' - ManolitoSchutz2 : RT @vaticannews_it: #9ottobre #PapaFrancesco chiede ai parlamentari un'inversione di rotta per raggiungere gli obiettivi previsti dall'Acco… - CorradoTopi : RT @vaticannews_it: #9ottobre #PapaFrancesco chiede ai parlamentari un'inversione di rotta per raggiungere gli obiettivi previsti dall'Acco… -