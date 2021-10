Clima, il Nobel Parisi: “Va cambiato punto di vista. Gli studi sull’indice si sviluppo sostenibile devono entrare nel dibattito politico” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Bisogna cambiare il punto di vista e se il Pil rimane centrale, non è più centrale la lotta al cambiamento Climatico. Se l’unica cosa che va sul giornale è l’aumento o la riduzione del Pil è normale che le altre cose importanti spariscano”. Lo ha detto il Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, nel cortile di Montecitorio dopo il suo intervento alla Camera, nella riunione di preparazione in vista della COP26. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) “Bisogna cambiare ildie se il Pil rimane centrale, non è più centrale la lotta al cambiamentotico. Se l’unica cosa che va sul giornale è l’aumento o la riduzione del Pil è normale che le altre cose importanti spariscano”. Lo ha detto ilper la fisica, Giorgio, nel cortile di Montecitorio dopo il suo intervento alla Camera, nella riunione di preparazione indella COP26. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

