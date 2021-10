Clearview | il riconoscimento facciale next-gen che identifica anche foto sfocate e volti coperti

(Di sabato 9 ottobre 2021) Privacy sempre più in pericolo a causa dei social? Sì, forse, ma èvero che ci sono altre minacce alla privacy dei cittadini, o perlomeno è così che vengono trattate.(Adobe Stock)Si tratta di sistemi dibasati su archivi di immagini eraccolte online, che preoccupano non poco a livello globale. L’ultima nasce dalle affermazioni di Hoan Ton-That, CEO diAi, una startup di New York specializzata in tecniche di. Ma vediamo cosa è successo., quell’archivio difa tanta paura(Adobe Stock)In sostanza, nei giorni scorsi Hoan Ton-That, CEO di ...

Luke_like : RT @wireditalia: Adoperate le tecnologie di Clearview Ai, contestate dal Garante della privacy. L'azienda dichiara di avere 10 miliardi di… - cheaterbag : RT wireditalia 'Adoperate le tecnologie di Clearview Ai, contestate dal Garante della privacy. L'azienda dichiara d… - RobRe62 : RT @wireditalia: Adoperate le tecnologie di Clearview Ai, contestate dal Garante della privacy. L'azienda dichiara di avere 10 miliardi di… - annmavi : RT @wireditalia: Adoperate le tecnologie di Clearview Ai, contestate dal Garante della privacy. L'azienda dichiara di avere 10 miliardi di… - wireditalia : Adoperate le tecnologie di Clearview Ai, contestate dal Garante della privacy. L'azienda dichiara di avere 10 milia… -

Ultime Notizie dalla rete : Clearview riconoscimento

Wired.it

Il caso finlandese Benché la polizia locale avesse usato ilfacciale diAi per trovare potenziali autori di abusi su minori, il Garante della privacy finlandese ha ...... ha preso per la prima volta una posizione ufficiale contro l'uso dei sistemi di... come il sistemaAi , le cui pratiche illegali sono state condannate dal Garante della ...Il nuovo strumento di riconoscimento facciale è in grado di identificare persino una immagine sfuocata. Ma come è possibile?Adoperate le tecnologie di Clearview Ai, contestate dal Garante della privacy. L'azienda dichiara di avere 10 miliardi di volti nel suo database ...