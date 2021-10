Cinema Troisi | al via gli omaggi all’attore di San Giorgio a Cremano | il 9 ottobre la proiezione di “Ricomincio da tre”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Due nuove rassegne per il weekend con il grande schermo di via Induno. A partire da sabato 9sarà proiettato con cadenza settimanale un film di Massimo. Non poteva che essere uno all’artista partenopeo ad aprire la stagione delle rassegne promosse dal. L’iniziativa si muove in continuità con quanto svolto nell’ultimo decennio dall’associazione Piccolo America: dal 9fino al 4 dicembre, ogni sabato mattina alle ore 11:00, l’appuntamento è con 9 titoli del grande interprete e regista, uno degli artisti più amati – e rimpianti – della storia delitaliano.da Tre inaugurerà l’iniziativa del: Lello Arena sarà ospite dell’evento A inaugurare ...

...magistrale Massimo). I due sono i protagonisti del famosissimo cult "Non ci resta che piangere", un capolavoro nato dalle menti dei due grandi comici, che è rimasto nella storia del...... cosa fanno nella vita Sapete che, oltre al, l'attore e regista ha altre passioni? Oltre ad ... oltre ad essere, come in molti sapranno, un noto tifoso della Roma! Leggi anche Massimo, a ...Roma - A poche settimane dalla riapertura il Cinema Troisi a Trastevere presenta due nuove rassegne, la prima è un omaggio a Massimo Troisi la seconda una sezione dedicata ai bambini dal titolo Troisi ...Due nuove rassegne per il weekend con il grande schermo di via Induno. Ogni sabato un film del grande interprete e regista partenopeo, la domenica ...