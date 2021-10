Cinema: sindaco Gravina contro 007, non siamo in titoli coda (Di sabato 9 ottobre 2021) "Continua la promozione nel mondo di Gravina e del suo ponte attraverso James Bond. Peccato solo non siano stati rispettati gli accordi scritti che imponevano la citazione della nostra città anche nei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 9 ottobre 2021) "Continua la promozione nel mondo die del suo ponte attraverso James Bond. Peccato solo non siano stati rispettati gli accordi scritti che imponevano la citazione della nostra città anche nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinema sindaco Cinema: sindaco Gravina contro 007, non siamo in titoli coda Mi auguro che si sia trattato solo di una svista, ma il sindaco - conclude Valente - ha il dovere di dire le cose come stanno e se ci sarà da accogliere qualche beneficio nell'interesse della città, ...

(ANSA) - BARI, 09 OTT - "Continua la promozione nel mondo di Gravina e del suo ponte attraverso James Bond. Peccato solo non siano stati rispettati gli accordi scritti che imponevano la citazione dell ...

