Cina, Xi: 'Taiwan sarà riunificata. E no a interferenze esterne'. La replica: 'Basta provocazioni' (Di sabato 9 ottobre 2021) La Cina realizzerà la riunificazione con Taiwan, e chiunque cerchi di dividere il Paese "non farà una bella fine". E' l'ultimo, durissimo, monito sulla questione dell'Isola pronunciato dal presidente ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 ottobre 2021) Larealizzerà la riunificazione con, e chiunque cerchi di dividere il Paese "non farà una bella fine". E' l'ultimo, durissimo, monito sulla questione dell'Isola pronunciato dal presidente ...

