Cile-Paraguay (Qualificazioni mondiali, lunedì H 02.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Padroni di casa in crisi profonda (Di sabato 9 ottobre 2021) La gara in Perù rappresentava forse l'ultima vera possibilità del Cile di rimettersi in gioco per provare a qualificarsi per la fase finale dei prossimi mondiali, in Qatar; invece la Roja ha mancato anche quest'occasione, venendo sconfitta 2-0 dalla Blanquirroja. E' un momento molto diffiCile per la nazionale di Lasarte, che ha vinto solo una

Ultime Notizie dalla rete : Cile Paraguay Argentina - Uruguay, aria di Under 2,5 ...contro il Cile, in Coppa America. Le gare delle nazionali aspettano i tuoi pronostici! Albiceleste favorita a Buenos Aires Messi suggerisce ma nessuno finalizza. Così è stato contro il Paraguay (...

Argentina - Uruguay, match combattuto a Buenos Aires ...rigore ma il Pistolero non esulta con la sua nazionale dall'1 - 1 di giugno contro il Cile, in Coppa America. Under 2,5 in evidenza Messi ispira ma nessuno finalizza. Così è stato contro il Paraguay ...

Cile-Paraguay, qualificazioni Mondiali 2022: formazioni e pronostici Il Veggente QUAL. MONDIALI, Stanotte derby viola mentre Pulgar... Proseguono le qualificazioni mondiali per le squadre sudamericane. Stanotte, ora italiana, saranno impegnati dunque tutti e 4 i giocatori della Fiorentina convocati: all'1.30 ci sarà ...

Sanabria a digiuno: la Nazionale per ritrovare il feeling col gol Dopo il pareggio contro l’Argentina, il Paraguay di Sanabria alle 2 di notte affronterà il Cile, cercando di arrivare tra le prime 4 ...

